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Descontinuado
O aparador de patilhas largo é perfeito para aparar as patilhas e o bigode.
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
4.2
de 5
45
Críticas
84%
recomendam este produto
Jacky48
24/07/2012
United Kingdom
The shaver is very easy to use and gives excellent results
This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time
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Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7310 Electric shaver
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Stanley111
24/07/2012
United Kingdom
Excellent recommended
I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever
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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
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ErnieN
24/07/2012
United Kingdom
Really good shaver.
Without a doubt this is the best electric shaver I have owned, and I have had a few before including other Phillishaves. It is easy to clean, it lasts ages on a charge and gives a really close shave Thanks for this on
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.