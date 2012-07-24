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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ7310/16

4.2
| (45) Críticas | 84% recomendam este produto
Barbear rente e confortável
Esta máquina de barbear da Philips pode ser lavada com água corrente depois de cada utilização. Asseguramos um barbear confortável e perfeito todos os dias.
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Barbear rente e confortável

Aparador de patilhas com mola

Aparador de patilhas com mola

O aparador de patilhas largo é perfeito para aparar as patilhas e o bigode.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.2

de 5

45

Críticas

84%

recomendam este produto

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

The shaver is very easy to use and gives excellent results

This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time

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Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7310 Electric shaver

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent recommended

I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Really good shaver.

Without a doubt this is the best electric shaver I have owned, and I have had a few before including other Phillishaves. It is easy to clean, it lasts ages on a charge and gives a really close shave Thanks for this on

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 