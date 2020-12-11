Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Sistema de corte de precisão
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.
3.9
de 5
49
Críticas
83%
recomendam este produto
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Comprador verificado
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Pontos positivos
good quality
Pontos negativos
none
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Skipsprocket
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
gpsdave
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7340 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.