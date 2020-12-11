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  • Barbear rente e confortável
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Descontinuado

7000 SeriesMáquina de barbear elétrica

HQ7340

3.9
| (49) Críticas | 83% recomendam este produto
Barbear rente e confortável
Esta máquina de barbear elétrica da Philips está equipada com o sistema único de corte de precisão. Tem cabeças ultrafinas com ranhuras para cortar pelos compridos e orifícios para cortar os pelos mais curtos. A máquina de barbear é totalmente lavável.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Barbear rente e confortável

  • Sistema de corte de precisão

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Cabeças de corte confortáveis

Cabeças de corte confortáveis

O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

49

Críticas

83%

recomendam este produto

11/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

well made

i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service

Pontos positivos

good quality

Pontos negativos

none

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7340 Electric shaver

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22/07/2012

United Kingdom

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Quality in a name

I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 