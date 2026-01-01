Termos de pesquisa
HX4033/27
Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana*
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Esta escova de dentes elétrica é fornecida com uma cabeça de escova W. Utiliza cerdas densas para proporcionar até 5 vezes mais remoção da placa bacteriana*, enquanto trata toda a boca para uma limpeza refrescante.
As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor de pressão com feedback háptico para detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.
Desfrute de uma limpeza agradável com 3 definições de intensidade. Escolha entre alta, média e baixa. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis.
O programa Sonicare Easy-start foi concebido para quem é novo na escovagem com uma escova de dentes elétrica. O programa permite-lhe optar por um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 limpezas.
Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 30 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.
Desfrute de até 14 dias de escovagem regular após uma única carga completa, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.
