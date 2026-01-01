Termos de pesquisa

    Essential Care para dentes e gengivas saudáveis

      Philips Sonicare 3100 Escova de dentes recarregável

      HX4033/32

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana*

      • Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana*
      • Ação do fluido Sonicare
      • Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão
      • Escolha a sua experiência de limpeza ideal
      • Mudança fácil para escova de dentes elétrica
      Philips Sonicare 3100 Escova de dentes recarregável

      Essential Care para dentes e gengivas saudáveis

      Mude para uma escovagem elétrica sem esforço com a Philips Sonicare Essential Série 3000. Desfrute de até 5 vezes mais remoção da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual
      Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana*

      Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana*

      Esta escova de dentes elétrica é fornecida com uma cabeça de escova W. Utiliza cerdas densas para proporcionar até 5 vezes mais remoção da placa bacteriana*, enquanto trata toda a boca para uma limpeza refrescante.

      Ação do fluido Sonicare

      Ação do fluido Sonicare

      As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

      É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor de pressão com feedback háptico para detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Desfrute de uma limpeza agradável com 3 definições de intensidade. Escolha entre alta, média e baixa. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis.

      Mudança fácil para escova de dentes elétrica

      Mudança fácil para escova de dentes elétrica

      O programa Sonicare Easy-start foi concebido para quem é novo na escovagem com uma escova de dentes elétrica. O programa permite-lhe optar por um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 limpezas.

      Sessões de escovagem orientadas

      Sessões de escovagem orientadas

      Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 30 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.

      14 dias de vida útil da bateria

      14 dias de vida útil da bateria

      Desfrute de até 14 dias de escovagem regular após uma única carga completa, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

      Especificações técnicas

      • Intensidades

        Elevada
        Para melhorar a limpeza
        Baixa
        Para dentes e gengivas sensíveis

      • Intensidades

        Média
        Para limpeza diária

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        100-240 V

      • Especificações técnicas

        Pilha
        Recarregável
        Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
        14 dias
        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã <0,5 W (atingido automaticamente em 1 minuto)

      • Design e acabamento

        Cor
        Preto

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Fácil de utilizar

        Indicador de bateria
        Ícone iluminado indica a carga da bateria
        Pega
        Design ergonómico esguio
        Compatibilidade da pega
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Temporizador
        SmarTimer e QuadPacer

      • Itens incluídos

        Pega
        1 escova de dentes recarregável 3100
        Cabeça de escova
        1 Optimal White W
        Estojo de viagem
         1
        Carregador
         1

      • Desempenho de limpeza

        Remoção da placa dentária
        Remove até 5 vezes mais placa bacteriana*

      • Modos

        Limpeza
        Para limpeza diária excecional

      • em comparação com uma escova manual

