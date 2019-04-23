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Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchAcessório de corte

RQ11/50

3.7

| (73) Críticas

Mantenha um barbear rente

Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.

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Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • Lâminas DualPrecision

  • Unidade de substituição

  • Compatíveis com SensoTouch 2D (RQ11xx)

Cabeças de substituição para máquinas de barbear SensoTouch 2D

Cabeças de substituição para máquinas de barbear SensoTouch 2D

As cabeças de substituição RQ11 são compatíveis com as máquinas de barbear SensoTouch 2D (RQ11xx).

Sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente a cada curva

Sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente a cada curva

O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.

Máquinas de barbear com tecnologia Super Lift&Cut

Máquinas de barbear com tecnologia Super Lift&Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado na Máquina de barbear elétrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

73

Críticas

23/04/2019

España

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Repuesto cuchillas larga duración

Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

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23/12/2017

España

España

Facilidad de uso. Producto caro

Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.

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27/09/2012

España

España

Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.

Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.

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