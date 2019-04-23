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Descontinuado
RQ11/50
Mantenha um barbear rente
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
Lâminas DualPrecision
Unidade de substituição
Compatíveis com SensoTouch 2D (RQ11xx)
As cabeças de substituição RQ11 são compatíveis com as máquinas de barbear SensoTouch 2D (RQ11xx).
O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.
O sistema de lâmina dupla incorporado na Máquina de barbear elétrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.
3.7
de 5
73
Críticas
Artur12
23/04/2019
España
Repuesto cuchillas larga duración
Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
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Ggvv
23/12/2017
España
Facilidad de uso. Producto caro
Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.
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ACA12
27/09/2012
España
Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.
Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.
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