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Descontinuado

Shaver series 1000Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000

S1131/41

4
| (1059) Críticas
Barbear perfeito, sem complicações
A máquina de barbear Philips Series 1000 proporciona-lhe um barbear fácil e prático a um preço acessível com lâminas PowerCut autoafiáveis e possibilidade de lavagem total.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Barbear perfeito, sem complicações

  • Lâminas PowerCut

  • Abertura com um só toque

  • Utilização com e sem fios

Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme

Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme

A máquina de barbear Philips para um acabamento perfeito e confortável. As suas 27 lâminas PowerCut cortam cada pelo imediatamente acima do nível da pele, proporcionando um barbear suave e uniforme em todas as utilizações. 

Abertura de um só toque para uma limpeza fácil

Abertura de um só toque para uma limpeza fácil

Limpe a sua máquina de barbear elétrica com um simples toque num botão. Basta abrir a cabeça da máquina de barbear e enxaguar com água.

Utilização com ou sem fios

Utilização com ou sem fios

Utilize a sua prática máquina de barbear sem fios para um barbear sem emaranhamentos. Também a pode ligar à corrente para um barbear fiável com fios quando a bateria está vazia.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

1059

Críticas

08/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Boa escolha

Até agora, após cerca de um mês a utilizar diariamente, tem revelado um bom desempenho, tendo em conta o preço

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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02/06/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Pontos positivos

produto de baixo custo cumprindo a função para a qual foi adquirido.

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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16/02/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente relação qualidade/preço

Máquina sem fios que funciona na perfeição e não se nega a uma barba mais rija!

Pontos positivos

Utilização sem fios

Pontos negativos

Pouca autonomia da bateria

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 