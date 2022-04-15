Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Shaver series 3000 Máquina de barbear elétrica a seco
Descontinuado
Assistência
S3120/06
Ir para loja
Registe o seu produto
Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).
Manual de informações importantes
Manual do utilizador
Todas (9)
O que significam as luzes na máquina de barbear Philips S1000, S3000 ou X3000?
Significado dos símbolos na máquina de barbear Philips
Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
Posso carregar a minha máquina de barbear Philips após cada utilização?
Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?
Estrutura de fixação para cabeças de corte
ShaversEscova de limpeza
SH30Cabeças de corte de substituição
A minha máquina de barbear Philips está a fazer um ruído forte
Não estou a obter bons resultados com a minha máquina de barbear Philips
A minha máquina de barbear Philips está a verter água
Tenho problemas de pele depois de utilizar a máquina de barbear Philips
A minha máquina de barbear Philips não funciona