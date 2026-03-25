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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Cabeças Pivot & Flex 5D
Lâminas PowerCut
60 min. de barbear, 1 hora de carregam.
A máquina de barbear Philips 3000 conta com uma cabeça rotativa em 5 direções adequada para cada ângulo e curva do seu rosto e pescoço. Esta máquina de barbear corta cada pelo imediatamente acima do nível da pele para lhe proporcionar um acabamento suave e uniforme.
A máquina de barbear Philips para um acabamento perfeito e confortável. As suas 27 lâminas PowerCut cortam cada pelo imediatamente acima do nível da pele, proporcionando um barbear suave e uniforme em todas as utilizações.
Uma máquina de barbear a húmido e a seco que se adapta às suas preferências. Escolha entre um barbear prático ou utilize-a com a sua espuma ou o seu gel favorito para obter um barbear a húmido refrescante.
4.2
de 5
2047
Críticas
82%
recomendam este produto
25/03/2026
Portugal
Comprador verificado
5 Estrelas
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3243/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
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Tobarel
02/08/2025
Portugal
Comprador verificado
Bom desempenho
Estou muito satisfeito com este produto, satisfaz as minhas necessidades
Pontos positivos
Bom produto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3242/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3242/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
27/07/2025
Portugal
Comprador verificado
Grande produto
Muito bom, a autonomia da bateria é bastante grande, fui de ferias sem preocupação.
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3143/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.