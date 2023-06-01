Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
S9980/59
Para uma proximidade superior*, mesmo em barbas de 5 dias
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Forjadas a partir de aço de alto desempenho e de qualidade espacial e concebidas para se afiarem automaticamente durante 2 anos, as lâminas rotativas de 360 graus cortam os pelos em todas as direções, adaptando-se ao crescimento natural do pelo.
A nossa tecnologia Lift & Cut rotativa, patenteada e exclusiva levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele.
A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.
Concebida para seguir os contornos do seu rosto e pescoço, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.
As nossas máquinas de barbear foram concebidas para excelência e incluem uma garantia de 5 anos para que possa desfrutar da melhor fiabilidade e desempenho. Barbeado após barbeado.
Há um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 250 000 microesferas por centímetro quadrado, melhora o deslizar sobre a pele até 30%**, para minimizar a irritação.
A máquina de barbear elétrica tem uma tecnologia de deteção inteligente de pelos faciais que lê a densidade do pelo 500 vezes por segundo. O sensor Power Adapt adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.
Aperfeiçoe o seu barbear emparelhando a sua máquina de barbear com a aplicação Philips Shaving. De sessão a sessão, controle o progresso da sua pele, personalize o seu barbear e domine a sua técnica para um barbear tão rente quanto suave para a pele.
O potente sistema de limpeza limpa e lubrifica cuidadosamente a sua máquina de barbear em apenas 1 minuto, mantendo o seu melhor desempenho durante mais tempo. É 10 vezes mais eficaz do que a limpeza com água****. É o sistema de limpeza mais pequeno do mundo, para que possa guardá-lo facilmente e utilizá-lo em qualquer lugar.
Adapte a sua rotina de barbear às suas necessidades. Com a tecnologia Wet & Dry, pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante. Pode barbear-se com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.
Aperfeiçoe o seu visual com o aparador de precisão de patilhas da máquina de barbear. Integrado no corpo da máquina de barbear, é a forma perfeita de manter um bigode e aparar as patilhas.
Ao substituir 30% dos nossos plásticos internos por plásticos reciclados, estamos a poupar toneladas de plástico virgem na nossa produção. Além disso, as nossas lâminas são fabricadas em aço 80% reciclado e produzidas numa fábrica que utiliza 100% de energia renovável.
Mude o seu estilo com o estilizador de barba de encaixe. Escolha entre 5 regulações de comprimento para criar tudo – desde uma barba perfeita a uma barba curta aparada com perfeição. As pontas e os pentes arredondados do estilizador de barba foram concebidos para evitar irritações da pele.
Carregue totalmente a sua máquina de barbear no espaço de 1 hora na base. Uma base criada para carregar convenientemente o seu aparelho e guardá-lo de forma organizada.
A primeira máquina de barbear Philips com um visor OLED dinâmico apresenta todas as funcionalidades e as notificações da máquina de barbear com uma animação nítida e fluida. A interface intuitiva inclui orientação do SkinIQ, estado da bateria, conselhos de limpeza e muito mais.
Este sistema de carregamento avançado oferece-lhe duas opções convenientes: 60 minutos de autonomia após uma carga completa ou uma carga rápida para um barbear.
Acessórios
Alimentação elétrica
Design
Assistência
Desempenho do barbear
Fácil de utilizar
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.