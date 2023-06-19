Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Proximidade superior*, construída para durar Proximidade superior*, construída para durar Proximidade superior*, construída para durar

      Limited Edition 9000 Series Máquina de barbear elétrica em aço de grau espacial

      S9980/74

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Para uma proximidade superior*, mesmo em barbas de 5 dias

      • Fabricada para durar: garantia até 5 anos*****
      • Corta em todas as direções com as lâminas em aço de grau espacial
      • Barbear próximo do nível da pele com o sistema de barbear Lift & Cut
      • Pressão ideal em todos os momentos com o sensor Pressure Guard
      • Adapta-se aos seus contornos com cabeças flexíveis 360-D
      Ver todas as vantagens

      Limited Edition 9000 Series Máquina de barbear elétrica em aço de grau espacial

      Produtos semelhantes

      Ver todos Máquinas de barbear Series

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Proximidade superior*, construída para durar

      A melhor durabilidade com lâminas de afiação automática, fabricadas em aço semelhante ao da indústria aeroespacial, concebidas para se manterem afiadas e resistirem até às condições mais exigentes. Desfrute de um barbear próximo do nível da pele e de um conforto da pele personalizado, dia após dia.
      Fabricada para durar: garantia até 5 anos*****

      Fabricada para durar: garantia até 5 anos*****

      As nossas máquinas de barbear foram concebidas para excelência e incluem uma garantia de 5 anos para que possa desfrutar da melhor fiabilidade e desempenho. Barbeado após barbeado.

      Corta em todas as direções com as lâminas em aço de grau espacial

      Corta em todas as direções com as lâminas em aço de grau espacial

      Forjadas a partir de aço de alto desempenho e de qualidade espacial e concebidas para se afiarem automaticamente durante 2 anos, as lâminas rotativas de 360 graus cortam os pelos em todas as direções, adaptando-se ao crescimento natural do pelo.

      Barbear próximo do nível da pele com o sistema de barbear Lift & Cut

      Barbear próximo do nível da pele com o sistema de barbear Lift & Cut

      A nossa tecnologia Lift & Cut rotativa, patenteada e exclusiva levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele.

      Pressão ideal em todos os momentos com o sensor Pressure Guard

      Pressão ideal em todos os momentos com o sensor Pressure Guard

      A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.

      Adapta-se aos seus contornos com cabeças flexíveis 360-D

      Adapta-se aos seus contornos com cabeças flexíveis 360-D

      Concebida para seguir os contornos do seu rosto e pescoço, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.

      Um deslizar 30% mais suave** com o revestimento Nano SkinGlide

      Um deslizar 30% mais suave** com o revestimento Nano SkinGlide

      Há um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 250 000 microesferas por centímetro quadrado, melhora o deslizar sobre a pele até 30%**, para minimizar a irritação.

      Ajusta-se à densidade da sua barba com o sensor Power Adapt

      Ajusta-se à densidade da sua barba com o sensor Power Adapt

      A máquina de barbear elétrica tem uma tecnologia de deteção inteligente de pelos faciais que lê a densidade do pelo 500 vezes por segundo. O sensor Power Adapt adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

      Melhore a sua experiência de barbear com a aplicação Philips Shaving***

      Melhore a sua experiência de barbear com a aplicação Philips Shaving***

      Aperfeiçoe o seu barbear emparelhando a sua máquina de barbear com a aplicação Philips Shaving. De sessão a sessão, controle o progresso da sua pele, personalize o seu barbear e domine a sua técnica para um barbear tão rente quanto suave para a pele.

      Limpeza profunda em apenas 1 minuto para um barbear higiénico

      Limpeza profunda em apenas 1 minuto para um barbear higiénico

      O potente sistema de limpeza limpa e lubrifica cuidadosamente a sua máquina de barbear em apenas 1 minuto, mantendo o seu melhor desempenho durante mais tempo. É 10 vezes mais eficaz do que a limpeza com água****. É o sistema de limpeza mais pequeno do mundo, para que possa guardá-lo facilmente e utilizá-lo em qualquer lugar.

      Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

      Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

      Adapte a sua rotina de barbear às suas necessidades. Com a tecnologia Wet & Dry, pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante. Pode barbear-se com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

      Aparador de precisão integrado na pega

      Aparador de precisão integrado na pega

      Aperfeiçoe o seu visual com o aparador de precisão de patilhas da máquina de barbear. Integrado no corpo da máquina de barbear, é a forma perfeita de manter um bigode e aparar as patilhas.

      Concebido tendo em consideração o utilizador e o planeta

      Concebido tendo em consideração o utilizador e o planeta

      Ao substituir 30% dos nossos plásticos internos por plásticos reciclados, estamos a poupar toneladas de plástico virgem na nossa produção. Além disso, as nossas lâminas são fabricadas em aço 80% reciclado e produzidas numa fábrica que utiliza 100% de energia renovável.

      Estilizador de encaixe para barba com 5 regulações de comprimento

      Estilizador de encaixe para barba com 5 regulações de comprimento

      Mude o seu estilo com o estilizador de barba de encaixe. Escolha entre 5 regulações de comprimento para criar tudo – desde uma barba perfeita a uma barba curta aparada com perfeição. As pontas e os pentes arredondados do estilizador de barba foram concebidos para evitar irritações da pele.

      Carregamento sem esforço com um prático suporte sempre à mão

      Carregamento sem esforço com um prático suporte sempre à mão

      Carregue totalmente a sua máquina de barbear no espaço de 1 hora na base. Uma base criada para carregar convenientemente o seu aparelho e guardá-lo de forma organizada.

      Visor OLED para notificações dinâmicas de SkinIQ e da máquina de barbear

      Visor OLED para notificações dinâmicas de SkinIQ e da máquina de barbear

      A primeira máquina de barbear Philips com um visor OLED dinâmico apresenta todas as funcionalidades e as notificações da máquina de barbear com uma animação nítida e fluida. A interface intuitiva inclui orientação do SkinIQ, estado da bateria, conselhos de limpeza e muito mais.

      60 minutos de autonomia sem fios após carregamento total

      60 minutos de autonomia sem fios após carregamento total

      Este sistema de carregamento avançado oferece-lhe duas opções convenientes: 60 minutos de autonomia após uma carga completa ou uma carga rápida para um barbear.

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Base de carga
        Sim
        SmartClick
        Estilizador da barba
        Bolsa
        Estojo de viagem
        Quick Clean Pod
        • Sim
        • 4 recargas incluídas

      • Alimentação elétrica

        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Carregamento
        • Carga completa em 1 hora
        • Carga rápida de 5 minutos
        Autonomia
        60 minutos
        Desligado (sem acessórios)
        < 0,1 W

      • Design

        Acabamento
        Elegância intemporal
        Cor
        Azul adriático
        Pega
        Pega e manuseamento ergonómicos

      • Assistência

        Cabeça de substituição
        Substituir a cada 2 anos por SH91
        Garantia de 2 + 3 anos*****
        Sim

      • Desempenho do barbear

        Sistema de depilação
        • Lâminas em aço de grau espacial
        • Sistema Lift & Cut (Levanta e Corta)
        Seguimento de contornos
        Cabeças flexíveis 360-D
        Tecnologia SkinIQ
        • Sensor Motion Control
        • Sensor Power Adapt
        • Revestimento Nano SkinGlide

      • Fácil de utilizar

        Húmido e seco
        Utilização a húmido e a seco
        Limpeza
        • Quick Clean Pod sem fios
        • Abertura com um só toque
        • Lavável
        Visor
        Visor OLED avançado

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Clippin

      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      Acessórios

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • em comparação com o seu antecessor, a série 9000 da Philips
      • * Em comparação com material sem revestimento
      • * * Com base nos utilizadores da série S7000 e da aplicação Philips Shaving em 2019
      • * * * Ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza vs água na recarga
      • * * * * 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.