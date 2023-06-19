Limpeza profunda em apenas 1 minuto para um barbear higiénico

O potente sistema de limpeza limpa e lubrifica cuidadosamente a sua máquina de barbear em apenas 1 minuto, mantendo o seu melhor desempenho durante mais tempo. É 10 vezes mais eficaz do que a limpeza com água****. É o sistema de limpeza mais pequeno do mundo, para que possa guardá-lo facilmente e utilizá-lo em qualquer lugar.