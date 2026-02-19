Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Sensor Pressão
Lâminas duplas SteelPrecision
Sensor Pressure Guard
Cabeças flexíveis 360-D
Garantia até 5 anos******
A nossa tecnologia Lift & Cut rotativa, patenteada e exclusiva levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele.
As máquinas de barbear rotativas da Philips foram concebidas especificamente para se adaptarem ao crescimento natural do pelo, alcançando todos os pelos que crescem em qualquer direção, graças às lâminas rotativas de 360 graus. Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual SteelPrecision cortam mais pelos por passagem**.
A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.
4.4
de 5
2375
Críticas
87%
recomendam este produto
Rickyf
19/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Barbeado confortável, rápido e suave
Experiência de conforto e eficiência com a philips i9000
Pontos positivos
Suavidade, rapidez e eficiência
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
MAFSantos
15/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente para quem tem peles sensíveis.
Tenho a pele da cara bastante sensível, e maioria das máquinas deixa-me com a pele irritada e vermelha. Desde que comecei a usar as máquinas da Philips tenho um barbear fácil sem qualquer problema.
Pontos positivos
Fácil manuseamento, controlo ao barbear, sem irritações da pele
Pontos negativos
não encontro nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
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Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
dpratas
10/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Excelente produto, tecnologicamente avançado. Barbear perfeito
Pontos positivos
Facilidade de uso. Alta qualidade
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com o seu antecessor, a série 9000 da Philips
Em comparação com a máquina de barbear Philips da série 3000, numa barba de 3 dias
Em comparação com material sem revestimento
* * Com base nos utilizadores da série Philips S7000 e da aplicação Philips Shaving em 2019
* * * Ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza com a água na recarga
* * * * 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.