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Descontinuado

Máquina de barbear series 9000Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

S9987/59

4.4
| (2375) Críticas | 87% recomendam este produto
Apurado superior*, Personalizável à tua pele
A máquina de barbear mais inteligente com IA proporciona-lhe um barbear confortável para a pele. Obtenha feedback sobre a pressão que aplica ao barbear para proteger a sua pele, ao mesmo tempo que corta cada pelo mais rente, mesmo em barbas de 5 dias. Deteta, guia e adapta-se ao seu rosto único.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Para uma proximidade superior, mesmo em barbas de 5 dias

Apurado superior*, Personalizável à tua pele

  • Sensor Pressão

  • Lâminas duplas SteelPrecision

  • Sensor Pressure Guard

  • Cabeças flexíveis 360-D

  • Garantia até 5 anos******

Barbear próximo do nível da pele com o sistema de barbear Lift & Cut

Barbear próximo do nível da pele com o sistema de barbear Lift & Cut

A nossa tecnologia Lift & Cut rotativa, patenteada e exclusiva levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele.

Corta os pelos em todas as direções com lâminas rotativas de 360 graus

Corta os pelos em todas as direções com lâminas rotativas de 360 graus

As máquinas de barbear rotativas da Philips foram concebidas especificamente para se adaptarem ao crescimento natural do pelo, alcançando todos os pelos que crescem em qualquer direção, graças às lâminas rotativas de 360 graus. Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual SteelPrecision cortam mais pelos por passagem**.

Pressão ideal em todos os momentos com o sensor Pressure Guard

Pressão ideal em todos os momentos com o sensor Pressure Guard

A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

2375

Críticas

87%

recomendam este produto

19/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Barbeado confortável, rápido e suave

Experiência de conforto e eficiência com a philips i9000

Pontos positivos

Suavidade, rapidez e eficiência

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

15/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente para quem tem peles sensíveis.

Tenho a pele da cara bastante sensível, e maioria das máquinas deixa-me com a pele irritada e vermelha. Desde que comecei a usar as máquinas da Philips tenho um barbear fácil sem qualquer problema.

Pontos positivos

Fácil manuseamento, controlo ao barbear, sem irritações da pele

Pontos negativos

não encontro nenhuma

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Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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10/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente

Excelente produto, tecnologicamente avançado. Barbear perfeito

Pontos positivos

Facilidade de uso. Alta qualidade

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com o seu antecessor, a série 9000 da Philips

  2. Em comparação com a máquina de barbear Philips da série 3000, numa barba de 3 dias

  3. Em comparação com material sem revestimento

  4. * * Com base nos utilizadores da série Philips S7000 e da aplicação Philips Shaving em 2019

  5. * * * Ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza com a água na recarga

  6. * * * * 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.