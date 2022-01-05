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  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

Descontinuado

Shaver S9000 PrestigeCabeças de corte de substituição

SH98/70

3.9
| (38) Críticas
Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear da série 9000 Prestige.
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Produtos compatíveis
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Máquina de barbear elétrica a húmido e seco renovada

SP9861/16R1

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Máquina barbear elétrica a húmido e seco, série 9000

SP9821/12

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Máquina de barbear elétrica a húmido e seco renovada

SP9860/13R1

Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

  • Lâminas de precisão NanoTech

  • Compatível com SP981X, SP982X e SP986X

Cabeças de substituição para S9000 Prestige

Cabeças de substituição para S9000 Prestige

As cabeças de substituição SH98 são compatíveis com todas as máquinas de barbear S9000 Prestige com cabeças de formato arredondado (SP981X, SP982X e SP986X). Não são compatíveis com as máquinas de barbear de formato angular S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X e SP988X), que utilizam a sucessora SH91. As cabeças de substituição SH91 são compatíveis com todas as máquinas de barbear S9000 Prestige, cabeças de substituição angulares e redondas.

Substituição simples

Substituição simples

1. Retire a placa superior da unidade de corte. 2. Substitua pela nova solução de suporte da cabeça de corte. 3. Para reiniciar a máquina de barbear, mantenha premido o botão ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

A forma mais simples de manter a sua máquina de barbear no seu melhor

A forma mais simples de manter a sua máquina de barbear no seu melhor

A solução atualizada torna a manutenção da sua máquina de barbear Philips mais simples do que nunca. Este novo formato permitir-lhe-á instalar as novas cabeças de corte em apenas dois passos, permitindo uma limpeza profunda da máquina de barbear e otimizando o seu barbear diário.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

38

Críticas

05/01/2022

España

España

Sustitucion Cabezales S9000 Prestige

Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

30/12/2021

España

España

Producto 100% calidad

Tengo 48 años y llevo afeitandome más de 30 años de manera convencional, pero esto me impedía hacerlo diariamente porque tengo la piel sensible, había probado antes con otras máquinas de afeitar eléctricas, pero no apuraban igual y me irritaban la cara, hasta que mi mujer y mi hija me regalaron la Philips S9000 Prestige, ahora puedo ir afeitado todos los días y el acabado es prácticamente igual que el de una maquinilla de afeitar.

Pontos positivos

Puedes usarla todos los días y el acabado que deja es perfecto.

Pontos negativos

No le encuentro ningún inconveniente.

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

26/09/2021

España

España

Comprador verificado

No hay otra opcion.

Si quieres maquina nueva, solo hay esta opcion. No compreis cosas chinas ni imitaciones. En contra esta el precio, pero que se le va hacer.

Pontos positivos

su eficacia

Pontos negativos

solo esta la carcasa con los tres cuchillas, no esta el cuerpo reductor que se acopla a la máquina como en los modelos anteriores.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

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