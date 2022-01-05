Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SH98/70
Lâminas de precisão NanoTech
Compatível com SP981X, SP982X e SP986X
As cabeças de substituição SH98 são compatíveis com todas as máquinas de barbear S9000 Prestige com cabeças de formato arredondado (SP981X, SP982X e SP986X). Não são compatíveis com as máquinas de barbear de formato angular S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X e SP988X), que utilizam a sucessora SH91. As cabeças de substituição SH91 são compatíveis com todas as máquinas de barbear S9000 Prestige, cabeças de substituição angulares e redondas.
1. Retire a placa superior da unidade de corte. 2. Substitua pela nova solução de suporte da cabeça de corte. 3. Para reiniciar a máquina de barbear, mantenha premido o botão ligar/desligar durante mais de 5 segundos.
A solução atualizada torna a manutenção da sua máquina de barbear Philips mais simples do que nunca. Este novo formato permitir-lhe-á instalar as novas cabeças de corte em apenas dois passos, permitindo uma limpeza profunda da máquina de barbear e otimizando o seu barbear diário.
3.9
de 5
38
Críticas
Mesac
05/01/2022
España
Sustitucion Cabezales S9000 Prestige
Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
J. Elias Diez
30/12/2021
España
Parte da promoção
Producto 100% calidad
Tengo 48 años y llevo afeitandome más de 30 años de manera convencional, pero esto me impedía hacerlo diariamente porque tengo la piel sensible, había probado antes con otras máquinas de afeitar eléctricas, pero no apuraban igual y me irritaban la cara, hasta que mi mujer y mi hija me regalaron la Philips S9000 Prestige, ahora puedo ir afeitado todos los días y el acabado es prácticamente igual que el de una maquinilla de afeitar.
Pontos positivos
Puedes usarla todos los días y el acabado que deja es perfecto.
Pontos negativos
No le encuentro ningún inconveniente.
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
davidyork
26/09/2021
España
Comprador verificado
No hay otra opcion.
Si quieres maquina nueva, solo hay esta opcion. No compreis cosas chinas ni imitaciones. En contra esta el precio, pero que se le va hacer.
Pontos positivos
su eficacia
Pontos negativos
solo esta la carcasa con los tres cuchillas, no esta el cuerpo reductor que se acopla a la máquina como en los modelos anteriores.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto