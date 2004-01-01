Termos de pesquisa

    Posso carregar a minha máquina de barbear Philips após cada utilização?

    Publicado em 4 de março de 2025

    Apesar de ser desnecessário carregar a sua máquina de barbear Philips após cada utilização, pode fazê-lo se desejar. As máquinas de barbear Philips contêm baterias de iões de lítio e o carregamento diário não afeta significativamente o estado de funcionamento da bateria.

    Em alternativa, muitas máquinas de barbear Philips incluem um indicador de bateria fraca que pode utilizar para determinar quando precisa de carregar o dispositivo. 

