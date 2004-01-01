Estamos a trabalhar arduamente para melhorar a longevidade das máquinas de barbear Philips, reduzir o nosso impacto ambiental e proporcionar-lhe uma melhor experiência enquanto utilizador de produtos Philips.

Se a sua máquina de barbear Philips deixar de funcionar durante o período de garantia, clique aqui para solicitar uma reparação ou troca. A página da ligação também o ajudará a determinar se o seu produto está dentro da garantia.

Uma vez que a maioria das máquinas de barbear Philips foi concebida para ser à prova de água, recomendamos que os problemas com a sua máquina de barbear sejam diagnosticados por um centro de assistência autorizado. Abrir a estrutura da máquina de barbear em casa pode comprometer a sua impermeabilidade, podendo causar danos ou ferimentos.

Dica: consulte o artigo de resolução de problemas "A minha máquina de barbear Philips não funciona" para resolver muitos problemas comuns que podem ser confundidos com uma avaria da bateria.