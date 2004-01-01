Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
Publicado em 14 de maio de 2025
Estamos a trabalhar arduamente para melhorar a longevidade das máquinas de barbear Philips, reduzir o nosso impacto ambiental e proporcionar-lhe uma melhor experiência enquanto utilizador de produtos Philips.
Se a sua máquina de barbear Philips deixar de funcionar durante o período de garantia, clique aqui para solicitar uma reparação ou troca. A página da ligação também o ajudará a determinar se o seu produto está dentro da garantia.
Uma vez que a maioria das máquinas de barbear Philips foi concebida para ser à prova de água, recomendamos que os problemas com a sua máquina de barbear sejam diagnosticados por um centro de assistência autorizado. Abrir a estrutura da máquina de barbear em casa pode comprometer a sua impermeabilidade, podendo causar danos ou ferimentos.
Dica: consulte o artigo de resolução de problemas "A minha máquina de barbear Philips não funciona" para resolver muitos problemas comuns que podem ser confundidos com uma avaria da bateria.
Philips Série i9000
Se um centro de assistência autorizado identificar uma avaria da bateria, a bateria da série Philips i9000 pode ser substituída pelo centro de assistência em qualquer altura durante a vida útil da máquina de barbear (incluindo após a expiração da garantia).