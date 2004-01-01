Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Assistência Philips

    Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?

    Publicado em 5 de março de 2025

    Pode utilizar qualquer gel ou espuma de barbear disponível no mercado para barbear a húmido com a máquina de barbear elétrica a húmido e a seco Philips.

    O barbear a húmido consume mais energia e pode descarregar a bateria da máquina de barbear mais rapidamente, mas isto não afeta o desempenho da máquina de barbear. 

    Nota: antes de molhar a máquina de barbear, verifique sempre se esta é à prova de água. Consulte o manual do utilizador (também disponível online) ou procure um ícone de torneira ou banheira na parte posterior da máquina de barbear.

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HS5980/15 , HS9980/15 , HS7980/15 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9402/11 , XP9402/31 , XP9402/46 , XP9403/31 , X9003/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9002/30 , XP9404/38 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9207/30 , XP9208/30 , XP9400/31 , XP9401/38 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , XP9405/31 , XP9404/31 , S7887/55 , S7887/63 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , S3145/00 , X5012/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , X5004/00 , X3053/00 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , SP9885/35 , S5466/18 , SP9841/32 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , SP9882/36 , S9980/54 , X5006/00 , SP9883/35R1 , SP9861/16R1 , S3244/12 , S3341/13 , X3002/00 , SP9860/16R1 , S9711/31R1 , S6640/44R1 , S9711/41R1 , SP9820/18R1 , SP9820/12R1 , S9531/26R1 , S9983/55 , S9980/59 , S7783/63 , SP9871/22 , S9974/55 , S5583/38 , S9974/35 , S5885/69 , S3230/52 , S9980/74 , S9975/55 , S9986/63 , S9982/55 , S8697/23 , S8692/55 , S9982/59 , S5579/69 , S5887/50 , SP9840/32 , SP9840/31 , S5885/25 , S1332/41 , S5898/25 , S3134/57 , S9987/59 , S9987/55 , S3233/52 , SP9872/22 , S5110/06R1 , S7882/55 , S5884/69 , S8692/35 , S7887/58 , S5898/35 , S5887/10 , S7886/63 , SP9883/35 , S5585/30 , SP9883/36 , S8697/55 , S7887/35R1 , S8696/35 , S8697/35 , S9976/55 , S9975/54 , S9975/35 , S7783/35 , SP9872/22R1 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S5466/17 , S9986/59 , S9985/50 , S9986/58 , S7786/55 , S5583/10 , S5585/10 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5588/38 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7782/53 , S7783/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S3333/58 , SP9863/14 , SP9820/12 , SP9861/16 , SP9862/14 , SP9860/13 , S7783/59 , S5584/62 , S5584/50 , S5579/50 , S3231/52 , S1231/41 , S1333/41 , S3133/51 , S3134/51 , S1131/41 , S1232/41 , S3333/54 , S3232/52 , S6680/26 , S6650/48 , S6640/44 , S6630/11 , S7970/17 , S6620/11 , S7970/26 , S7930/16 , S7940/16 , S7960/17 , S5941/27 , S3551/12 , S3552/12 , SP9860/13R1 , SP9820/18 , SP9821/12 , SP9860/16 , S9531/26 , SW6710/15 , SW3700/07 , S9711/41 , S3530/06 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S7311/66 , S5250/06 , S7780/64 , S5630/45 , S5650/41 , S5550/44 , S5550/06 , S5530/06 , S5650/45 , S5572/10 , S1100/04 , S1520/41 , S5210/06 , S9521/32 , S1510/04 , S3120/06 , S1310/04 , S1110/04 , S3510/06 , S3110/06 , S9090/43 , S7510/41 , S728/20 , S5520/45 , S5510/45 , S5340/06 , S5330/41 , S5320/06 , S7370/12 , S7370/41 , S5110/06 , S738/20 , S7530/50 , S9111/41 , S9161/31 , S9031/12 , S9511/31 , S9041/12 , S9161/42 , YS521/17 , YS534/17 , AT620/14 , RQ1275/17 , RQ1145/17 , RQ1155/17 , RQ1285/17 , RQ1175/17 , RQ1195/22 , AT890/26 , AT750/26 , AT890/16 , AT750/16 , RQ1160/17 , RQ1260/17 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , RQ1180/17 , RQ1160/22 , RQ1280/22 , RQ1150/17 , RQ1180/22 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

    Perguntas frequentes

    Procura outra coisa?

    Descubra todas as opções de assistência Philips

    Página inicial de assistência

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.