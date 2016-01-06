Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Esfolia a pele suavemente
Para utilização semanal
Substituir a cada 6 meses
Fácil de substituir
As cerdas têm um formato especial: as cerdas mais curtas esfoliam suavemente enquanto as mais longas eliminam as células mortas de pele.
A limpeza com o VisaPure remove eficazmente os resíduos de maquilhagem e as células mortas e baças da pele. Através desta limpeza profunda, os seus produtos favoritos de cuidados da pele, como cremes, séruns e essências, são melhor absorvidos pela pele.
Todas as escovas VisaPure possuem uma tecnologia de cerdas exclusiva 5 em 1. Cada cerda é polida duas vezes e as pontas sedosas asseguram um deslizar suave. As cerdas VisaPure são extra longas para um conforto total da pele. Para garantir a eficácia, as cerdas VisaPure são até 3x mais pequenas do que os seus poros e a sua densidade permite alcançar mais poros num só tratamento para lhe proporcionar uma sensação de suavidade e glamour durante a limpeza. O material das cerdas foi especialmente seleccionado para ser resistente à água.
4.6
de 5
94
Críticas
97%
recomendam este produto
Noebollo
06/01/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Triktrak55
30/01/2015
España
Me deja la piel preciosa y Suave
Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
tonia99
11/12/2013
España
recomendable
altamente recomendable, me ha encantado totalmente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal