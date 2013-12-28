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  • Bicos macios
  • Bicos macios

Descontinuado

Philips AventBicos macios

SCF246/00

2.3
| (7) Críticas
Bicos macios
Os bicos macios SCF246/11 da Philips Avent foram concebidos para gengivas delicadas e são ideais para a transição do biberão ou do peito para o copo. Desenvolvido com válvula anti-gota, fácil de limpar, permite beber facilmente.
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Produtos compatíveis
Copo com bico

Copo com bico

SCF553/03

Copo com bico

Copo com bico

SCF551/03

Copo com bico

Copo com bico

SCF551/05

Copo com bico

Copo com bico

SCF553/05

Bico para transição fácil do biberão para o copo

Bicos macios

  • 6 m+

Suave para as gengivas

O bico macio é suave para gengivas.

Válvula anti-gota patenteada

Fácil de beber, fácil de limpar

Compatível com biberões e copos Philips Avent

Todos os biberões e copos Philips Avent são compatíveis, exceto os biberões de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Por isso, pode fazer misturas e combinações para criar o copo perfeito, adequado às necessidades individuais de desenvolvimento da sua criança.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.3

de 5

7

Críticas

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Becs souples

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Becs souples

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 