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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SCF246/00
6 m+
O bico macio é suave para gengivas.
Fácil de beber, fácil de limpar
Todos os biberões e copos Philips Avent são compatíveis, exceto os biberões de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Por isso, pode fazer misturas e combinações para criar o copo perfeito, adequado às necessidades individuais de desenvolvimento da sua criança.
2.3
de 5
7
Críticas
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Becs souples
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Becs souples
Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Esta avaliação foi feita para SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
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