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Descontinuado

Philips AventProtetor para mamilos

SCF156/00

4.7
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
Para uma amamentação mais prolongada
Protector para mamilos SCF156/00 da Philips Avent fabricado em silicone ultra fino, macio, inodoro e sem sabor, evita que os mamilos fiquem doridos e gretados devido à amamentação.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

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Cuidados para o peito protegem contra mamilos doridos

Para uma amamentação mais prolongada

  • Pequeno (15 mm)

  • 2 unidades

Protege os mamilos gretados durante a amamentação

Os protectores para mamilos da Philips Avent devem ser utilizados apenas quando tiver mamilos doridos ou gretados e estes devem ser utilizados com o aconselhamento de um profissional de saúde.

Bebé agarra o peito facilmente

O seu bebé pode agarrar facilmente o peito através da protecção e criar sucção.

Fabricado em silicone inodoro, sem sabor e ultra fino

Os protectores para mamilo da Philips Avent são fabricados num silicone inodoro, sem sabor e ultra fino.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.7

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

16/09/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

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Esta avaliação foi feita para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

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Esta avaliação foi feita para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

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Esta avaliação foi feita para SCF156/01 Protector de pezones

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Esta avaliação foi feita para SCF156/01 Protector de pezones

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

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Esta avaliação foi feita para SCF156/01 Nipple Protector

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.