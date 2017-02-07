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Descontinuado

Philips AventDiscos de amamentação descartáveis

SCF253/20

4.8
| (22) Críticas | 100% recomendam este produto
Conforto durante a noite
Discos de amamentação SCF253/20 exclusivos da Philips Avent concebidos especificamente para a ajudarem a manter-se seca e confortável enquanto dorme.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Discos de amamentação para usar à noite

Conforto durante a noite

  • 20 discos nocturnos

Protecção durante a noite

Protecção durante a noite

Os discos de amamentação da Philips Avent têm um formato mais amplo e um centro mais espesso para maior absorção. Possuem tiras adesivas duplas para manter o disco na sua posição.

Barreira completa anti-fugas

Barreira completa anti-fugas

Concebido para uma protecção extra enquanto está deitada.

Ultra seco

Ultra seco

Os discos de amamentação Philips Avent contam com várias camadas para uma super absorção.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

22

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads

Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads

11/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Breast pads

These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!

Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 