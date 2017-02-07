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Descontinuado
20 discos nocturnos
Os discos de amamentação da Philips Avent têm um formato mais amplo e um centro mais espesso para maior absorção. Possuem tiras adesivas duplas para manter o disco na sua posição.
Concebido para uma protecção extra enquanto está deitada.
Os discos de amamentação Philips Avent contam com várias camadas para uma super absorção.
4.8
de 5
22
Críticas
100%
recomendam este produto
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads
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MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads
Sim, recomendo este produto
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Barnzyboyyyy
11/12/2016
United Kingdom
Breast pads
These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!
Esta avaliação foi feita para SCF253/20 Disposable breast pads
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.