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  • Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
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Descontinuado

Philips AventCopo de armazenamento de alimentos

SCF639/05

4.1
| (138) Críticas
Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
Armazene e dê as primeiras papas saudáveis ao seu bebé com o nosso novo copo de armazenamento de alimentos. Esterilize e reutilize o copo de armazenamento com a Philips Avent, em casa ou em viagem.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

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SCF391/11

Com tampa à prova de derrames

Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem

  • standard

Para identificar facilmente datas e conteúdos

Para identificar facilmente datas e conteúdos

Para arrumação fácil.

Para utilização no frigorífico e congelador

Para utilização no frigorífico e congelador

Para máxima flexibilidade.

Fácil de utilizar e limpar

Fácil de utilizar e limpar

Pode ser utilizado com segurança num aquecedor de biberões, microondas, máquina de lavar a loiça e esterilizador.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

138

Críticas

05/02/2025

Portugal

Portugal

Adorei

Foi otimo para guardar o leite da minha filha! Otímo fecho!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF619/05 Copo de armazenamento para leite materno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF619/05 Copo de armazenamento para leite materno

05/02/2025

Portugal

Portugal

Adorei

Adorei os copos de armazemento! Muito fácil de usar!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF618/10 Copos de armazenamento para leite materno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF618/10 Copos de armazenamento para leite materno

14/08/2019

Portugal

Portugal

Otimo

Foi otimo para guardar o leite da minha filha, espero voltar a usar agora na bebe

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF619/05 Copo de armazenamento para leite materno

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 