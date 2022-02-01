Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Elétrica simples
Tecnologia de movimento natural
Almofada de silicone confortável
8 + 16 regulações
O leite começa a fluir em apenas um minuto graças à nossa tecnologia Natural Motion exclusiva.** Com uma pega suave e as doses certas de massagem e sucção, não é de surpreender que 97% das mães afirmem que a bomba tira-leite é eficaz*** e que 100% das enfermeiras especialistas a recomendem.
Independentemente da forma do seu mamilo, a almofada de silicone macia e flexível da bomba tira-leite fixa-se confortavelmente no seu peito e mamilo. Compatível com 99,98%**** dos tamanhos de mamilos***, adapta-se para uma sucção suave e segura.
Se o seu recém-nascido não estiver constantemente a obter leite suficiente durante as sessões de amamentação ou tiver complicações na obtenção de leite, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se ocorrerem problemas de alimentação persistentes, consulte um profissional de saúde.
4.4
de 5
231
Críticas
94%
recomendam este produto
01/02/2022
Portugal
Prático e confortável
Tenho uma bomba da mesma marca mas manual e é desconfortável. Comprei agora a bomba elétrica e é ótima!! Super confortável, prática e rápida na estimulação e extração de leite
Pontos positivos
Confortável, prática e rapida
Pontos negativos
Ter de usar ligado a corrente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bomba tira-leite SCF395/11 Elétrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bomba tira-leite SCF395/11 Elétrica
EVA G.
19/02/2023
España
Comprador verificado
Indispensable
El uso de este sacaleches en La lactancia con Mi bebé me cambió la vida y pude usarlo de forma práctica y asidua, me parece un aparato indispensable. Manejable y preciso, la única pega sería que tienes que estar muy recta para que no se te salga un poco la leche entre la silicosis y la boca de succión. Pero me parece cómodo.
Pontos positivos
Manejabilidad y silencioso
Pontos negativos
Postura
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Cebris
27/03/2021
España
Parte da promoção
Súper bueno
Recomiendo el producto súper sencillo y rápido y para limpiarlo muy fácil
Pontos positivos
Lo facil
Pontos negativos
Ninguno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER) de ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER para outras tecnologias de bombas antecessoras da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018).
Para 1K-SE: 70% dos participantes experienciaram MER no espaço de 60 segundos. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER) de ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER para outras tecnologias de bombas antecessoras da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018).
Com base nos resultados de ensaios clínicos do produto com 20 participantes (Países Baixos, 2019), pontuação média das bombas tira-leite elétricas simples e duplas; 95% das participantes concordam que as nossas bombas tira-leite são eficazes (elétricas simples); 100% das participantes concordam que as nossas bombas tira-leite são eficazes (elétricas duplas).
Com base em: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019 (109 participantes, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maio de 1993 (20 participantes caucasianas, EUA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália).
Associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. De acordo com o regulamento da UE 10/2011.