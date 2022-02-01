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  • A bomba tira-leite simples e completa
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Descontinuado

Philips Avent Bomba tira-leiteElétrica

SCF395/11

4.4
| (231) Críticas | 94% recomendam este produto
A bomba tira-leite simples e completa
Entre numa nova era de extração com a bomba tira-leite elétrica Philips Avent. O equilíbrio perfeito entre sucção e estimulação dos mamilos, inspirada no ritmo de beber do bebé e com uma almofada macia que se adequada suavemente ao tamanho e à forma do seu mamilo. Veja mais abaixo.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Rápida, confortável e adorada pelas mães

A bomba tira-leite simples e completa

  • Elétrica simples

  • Tecnologia de movimento natural

  • Almofada de silicone confortável

  • 8 + 16 regulações

A tecnologia Natural Motion permite um fluxo de leite mais rápido*

O leite começa a fluir em apenas um minuto graças à nossa tecnologia Natural Motion exclusiva.** Com uma pega suave e as doses certas de massagem e sucção, não é de surpreender que 97% das mães afirmem que a bomba tira-leite é eficaz*** e que 100% das enfermeiras especialistas a recomendem.

A almofada de silicone macia proporciona maior conforto em todos os tipos de corpo

Independentemente da forma do seu mamilo, a almofada de silicone macia e flexível da bomba tira-leite fixa-se confortavelmente no seu peito e mamilo. Compatível com 99,98%**** dos tamanhos de mamilos***, adapta-se para uma sucção suave e segura.

É importante encontrar a tetina certa

É importante encontrar a tetina certa

Se o seu recém-nascido não estiver constantemente a obter leite suficiente durante as sessões de amamentação ou tiver complicações na obtenção de leite, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se ocorrerem problemas de alimentação persistentes, consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

231

Críticas

94%

recomendam este produto

01/02/2022

Portugal

Portugal

Prático e confortável

Tenho uma bomba da mesma marca mas manual e é desconfortável. Comprei agora a bomba elétrica e é ótima!! Super confortável, prática e rápida na estimulação e extração de leite

Pontos positivos

Confortável, prática e rapida

Pontos negativos

Ter de usar ligado a corrente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bomba tira-leite SCF395/11 Elétrica

Sim, recomendo este produto

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19/02/2023

España

España

Comprador verificado

Indispensable

El uso de este sacaleches en La lactancia con Mi bebé me cambió la vida y pude usarlo de forma práctica y asidua, me parece un aparato indispensable. Manejable y preciso, la única pega sería que tienes que estar muy recta para que no se te salga un poco la leche entre la silicosis y la boca de succión. Pero me parece cómodo.

Pontos positivos

Manejabilidad y silencioso

Pontos negativos

Postura

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Esta avaliação foi feita para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico

Sim, recomendo este produto

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27/03/2021

España

España

Súper bueno

Recomiendo el producto súper sencillo y rápido y para limpiarlo muy fácil

Pontos positivos

Lo facil

Pontos negativos

Ninguno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER) de ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER para outras tecnologias de bombas antecessoras da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018).

  2. Para 1K-SE: 70% dos participantes experienciaram MER no espaço de 60 segundos. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER) de ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER para outras tecnologias de bombas antecessoras da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018).

  3. Com base nos resultados de ensaios clínicos do produto com 20 participantes (Países Baixos, 2019), pontuação média das bombas tira-leite elétricas simples e duplas; 95% das participantes concordam que as nossas bombas tira-leite são eficazes (elétricas simples); 100% das participantes concordam que as nossas bombas tira-leite são eficazes (elétricas duplas).

  4. Com base em: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019 (109 participantes, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maio de 1993 (20 participantes caucasianas, EUA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália).

  5. Associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. De acordo com o regulamento da UE 10/2011.