Fizemos uma parceria com a Wings for Life World Run para patrocinar a sua inscrição com headphones e colunas desportivos seleccionados da Philips.



Escolha um dos produtos em baixo e receberá um voucher para o App Run dia 8 de maio.



Participe com milhares de pessoas de todo o mundo e ajude a angariar dinheiro para curar lesões na medula espinhal.



Tudo o que precisa são os seus headphones e a aplicação Wings for Life World Run para se animar.