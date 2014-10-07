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  • Mantenha um barbear rente
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Descontinuado

PowerTouchcabeças de corte

HQ9/50

4.3
| (120) Críticas | 92% recomendam este produto
Mantenha um barbear rente
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
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Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • Cabeças TripleTrack

  • Compatíveis com PowerTouch (PT9xx)

  • Compatíveis com AquaTouch (AT9xx)

  • Compatíveis com HQ81xx, HQ82xx

Cabeças de substituição para máquinas de barbear PowerTouch

Cabeças de substituição para máquinas de barbear PowerTouch

As cabeças de substituição HQ9 são compatíveis com as máquinas de barbear PowerTouch (PT9xx) e AquaTouch (AT9xx).

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

120

Críticas

92%

recomendam este produto

07/10/2014

España

España

Comprador verificado

muy practico

es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

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28/12/2013

España

España

Excelente producto

Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado

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08/03/2011

España

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