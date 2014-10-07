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Descontinuado
Cabeças TripleTrack
Compatíveis com PowerTouch (PT9xx)
Compatíveis com AquaTouch (AT9xx)
Compatíveis com HQ81xx, HQ82xx
As cabeças de substituição HQ9 são compatíveis com as máquinas de barbear PowerTouch (PT9xx) e AquaTouch (AT9xx).
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
4.3
de 5
120
Críticas
92%
recomendam este produto
jbformy
07/10/2014
España
Comprador verificado
muy practico
es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo
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Esta avaliação foi feita para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
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JMPS48
28/12/2013
España
Excelente producto
Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado
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JOSEAZUAGA
08/03/2011
España
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Esta avaliação foi feita para HQ9/40 cabezales de afeitado
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