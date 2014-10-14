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  • Mantém a chupeta à mão
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Descontinuado

Clipe para chupeta

SCF185/00

3.8
| (4) Críticas
Mantém a chupeta à mão
Com o clipe para chupeta Philips Avent, a chupeta está sempre próxima do seu bebé e mantém-se limpa. Este clipe foi concebido para uma fixação fácil e não deixa marcas na roupa do seu bebé. Disponível em três cores distintas.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

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Mantém a chupeta à mão

  • 0 m+

Fácil de prender

A abertura extra ampla do clipe torna-o fácil de prender à roupa do bebé com apenas 1 mão

Delicada com a roupa

O clipe não deixa marcas na roupa do seu bebé

Design inteligente

Compatível com todas as chupetas que têm argolas

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

4

Críticas

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

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Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Soother clip

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Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

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Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Schnuller-Clip

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08/09/2020

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Pontos positivos

enkel

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Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Nappklämma

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 