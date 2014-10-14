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Descontinuado
SCF185/00
0 m+
A abertura extra ampla do clipe torna-o fácil de prender à roupa do bebé com apenas 1 mão
O clipe não deixa marcas na roupa do seu bebé
Compatível com todas as chupetas que têm argolas
3.8
de 5
4
Críticas
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Soother clip
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Soother clip
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
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Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Schnuller-Clip
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Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Comprador verificado
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Pontos positivos
enkel
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Esta avaliação foi feita para SCF185/00 Nappklämma
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.